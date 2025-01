Lidentita.it - Marco Castaldo e la sfida IdentifAI: “La nostra lotta contro i falsi digitali”

Leggi su Lidentita.it

Intervista a, co-founder di– a cura di PAOLO CHIRAFISI In un mondo sempre più digitale, distinguere il vero dal falso diventa unacruciale., co-founder di, ci racconta come questa start-up stia rivoluzionando il settore della sicurezza digitale.Dottor, in quest’era della post-verità, quanto è importante restituire ai .e la: “La” L'Identità.