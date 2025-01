Digital-news.it - M – Il Figlio del Secolo: l'ascesa di Mussolini nei nuovi episodi in esclusiva su Sky e NOW

Leggi su Digital-news.it

L’eversivo bluff della Marcia su Roma ha portatoa capo del governo. Il Duce è finalmente al potere, ma quel potere non gli basterà: è arrivato il momento di affrontare gli ultimi avversari che separano i fascisti dalla maggioranza assoluta in Parlamento, l’opposizione e la Chiesa. È l’ora di prendersi tutto. L’politica e criminale die i suoi è a un punto di non ritorno nei, quinto e sesto, di M – ILDEL, la nuova serie Sky Original diretta da Joe Wright, con Luca Marinelli nei panni di, disponibili da domani, 24 gennaio, insu Sky e in streaming su NOWSINOSSI DEL QUINTO E SESTOO -è al potere ma quel potere non è abbastanza. Vuole nuove elezioni con una nuova legge elettorale che gli assicuri una maggioranza schiacciante in parlamento.