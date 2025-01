Lanazione.it - ’Luca Consani’, c’è il Tomei Livorno

Anticipo di campionato per la Pallavolo Grossetoche prova a togliersi lo 0 dalla casella dei punti. Le ragazze allenate da Rossano Rossi stasera alle 21, per la quattordicesima giornata di serie D femminile, ospitano il: grossetane a 0 punti con 13 ko di fila e fanalino di coda di un torneo dove sono anche la squadra più giovane. Con questa confronto inizia il girone di ritorno che le grossetane sperano sia un po’ meno negativo. Nella gara di andate le livornesi s’imposero con il risultato di tre set a zero. La giovane formazione under 16, che ben si sta comportando nel torneo di categoria, sta faticando più del previsto in quello regionale. Per questo motivo coach Rossano Rossi, che per questa gara sarà sostituito in panchina da Federica Brizzi ha portato nel gruppo anche due giovani atlete provenienti dal campionato Uisp, ovvero Melissa Ferrini e Ginevra Riva.