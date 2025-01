Quotidiano.net - Love me yes . L’orologio dedicato agli innamorati

Leggi su Quotidiano.net

Hip Hop lancia un nuovo orologio realizzato in collaborazione con La Methode, brand eticamente sostenibile che produce filati con fibre naturali, fibre organiche e tessuti recuperati. Il modellome yes (nella foto), è prodotto utilizzando tessuto ottenuto dal riciclo dei fondi cono inutilizzati del pregiato cotone Supima®, un filato naturale di altissima qualità, due volte più resistente del cotone standard.me yes si ispira alla bellezza dell’amore. Il cinturino, punteggiato di cuori, presenta una palette di colori morbidi e una fantasia originale. Per creare un cinturino che duri nel tempo, le due aziende si sono servite della tecnologia RPL, fondendo il tessuto al silicone.presenta una cassa di policarbonato di 32 mm con quadrante bianco, cifre, sfere gold e logo a ore 12.