Salernotoday.it - Lotto tecnico: innumerevoli vincite grazie all'esperto Antonio Pioggia, i nuovi numeri

Leggi su Salernotoday.it

"Inon hanno memoria", secondo un detto. E infatti, le ambate consigliate ai lettori dell'delvenerdì 17 gennaio, in questa settimana sono sortite per ben tre volte. In particolare, il 90 su Napoli e il 23 su Genova-Napoli. Chi invece ha continuato a giocare.