Reggiotoday.it - "L'olivo bianco" di Carmine Abate: un vero e proprio inno alla natura

Leggi su Reggiotoday.it

Svegliarsi presto, ancor prima del sole, è, per il Signor Camillo, il nostro Amico lettore del venerdì, un’esigenza: soffre, addirittura di mal di testa, in quei giorni che dal letto sgattaiola allorquando i raggi del sole fanno capolino dentro l’appartamento.Ed è in quella porzioncina.