Modenatoday.it - Lo spettacolo di circo contemporaneo "Kalinka" sul palco del teatro Fabbri di Vignola

Leggi su Modenatoday.it

Nell’ambito della rassegna per famiglie "La domenica a", che Emilia RomagnaERT /Nazionale promuove in collaborazione con Conad, domenica 26 gennaio alle 16.30 va in scena alErmannodilodi. Al termine Conad.