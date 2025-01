Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Garmisch 2025 in DIRETTA: Brignone e Goggia per l’ultima rifinitura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dellaed ultimadella discesa libera femminile di Garmish. Ultimasulla storica pista tedesca, con le big che ieri si sono quasi tutte nascoste favorendo l’irruzione nella top ten di diverse atlete con pettorale alto. Vedremo se quest’oggi Sofiae Lara Gut-Behrami inizieranno a svelare alcune delle loro carte.Fondamentale pere Federicatornare a marcare punti dopo l’inatteso 0 del gigante di Plan de Corones, che ha smorzato i sogni di fuga della milanese e rimandato la possibile rimonta in classifica generale della bergamasca. Torna in gara Marta Bassino, assente martedì sulle nevi italiane per uno stato influenzale. Per il contingente azzurro al via per l’ultimo test anche Elena Curtoni, Asja Zenere, Laura Pirovano, Nicol e Nadia Delago, Roberta Melesi e Vicky Bernardi.