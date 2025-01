Oasport.it - LIVE Djokovic-Zverev 6-7, Australian Open 2025 in DIRETTA: il serbo si ritira dopo un primo set di un’ora e mezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladella prima semifinale degli, che si chiude con il ritiro di Novak, il quale lascia strada libera ad Alexander: ilfinalista. Un saluto sportivo!06:18 E quindi, Jannik Sinner (se supererà Ben Shelton) dovrà trovarsi di fronte un Alexanderfresco come una rosa. A proposito dice:“Se arrivasse Ben servirà a 240. Se arrivasse Sinner risponderebbe al mio servizio come se arrivasse una farfalla. Sarà sicuramente una bella partita tra di loro: spero abbiate il biglietto. Ho avuto le mie pesanti sconfitte in finale Slam, forse è il momento di prendermi una rivincita“.06:11 Ringrazia quindi il tedesco, a cui non pare vero essere in finale per la prima volta in carriera agli