Lissone anziana morta per lo sfondamento della cassa toracica | per la Corte di Assise fu omicidio colposo

(Monza Brianza), 24 gennaio 2025 - Erano accusati dipreterintenzionale per avere causato la morte di una ottantunenne dopo la frattura di un femore e poi di avere lasciato sola a casa l’per circa un’ora in cui sono andati fuori a pranzo, prima di chiamare i soccorsi, che invano avevano tentato di rianimare l'già deceduta per embolia polmonare e che presentava lo. Ladidi Monza ha invece assolto dall’accusa contestata i tre imputati, rinviando gli atti del processo alla Procura di Monza perché proceda eventualmente per. Gli imputati La vittima, originaria del Guatemala e residente a, fu trovata senza vita il 2 dicembre 2021 nella casa, sempre a, di un architetto di 69 anni, che si è ritrovato accusato dipreterintenzionale e abbandono di persona incapace.