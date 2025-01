Cataniatoday.it - L'Imesi Atletico Catania 1994 gestirà per 12 anni lo stadio di Viagrande

Leggi su Cataniatoday.it

L'lo"Francesco Russo" di Viagrande per i prossimi 12(6 + 6). A Palazzo Grifeo Partanna, nella sede del Comune etneo, è stata firmata la documentazione per l’affidamento dell'impianto sportivo di Via Poio alla società atletista.Un momento.