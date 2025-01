Fanpage.it - L’effetto domino è iniziato: ora anche Google e LinkedIn tagliano i programmi di fact-checking

Dopo l'addio di Meta altre piattaforme stanno tagliando ichecker e questa non è una buona notizia per la disinformazione online. L'EuropeanStandards Network è allarmata, "siamo estremamente preoccupanti", ha spiegato in una nota.