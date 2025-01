Inter-news.it - Lecce-Inter, Inzaghi pensa al turnover: sono attese 4 novità – CdS

In vista di, Simonestando al. Rispetto alla formazione vista a Praga dall’inizio, potrebbero uscire diversi titolari e big.CAMBI – Non c’è tempo da perdere, dopo le fatiche in Champions League, l’adesso si è proiettata verso il. Domenica alle 18, i nerazzurri saranno ospiti al Viale del Mare per giocare contro la squadra di Marco Giampaolo, reduce dalla pesanti sconfitta contro il Cagliari per 4-1. Simone, rispetto alla partita vinta a Praga, dovrebbe cambiare qualcosina. Infatti, mercoledì prossimo la Beneamata giocherà l’ultima partita di Champions League contro il Monaco, decisiva per ottenere il pass diretto verso gli ottavi di finale senza passare dai playoff. Qualche cambio è lecito, previsti quattro.La probabile formazione diper: attesoULTIME – In attesa degli allenamenti di oggi e domani,dovrebbe cambiare alcune pedine per