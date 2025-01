Quotidiano.net - Le offre un lavoro come ragazza immagine, poi la violentata in un parcheggio di Roma

Leggi su Quotidiano.net

, 24 gennaio 2024 - La ingaggiaper un locale notturno, poi la porta in une la violenta. È stato arrestato aun uomo di 36 anni originario del Perù: è accusato di violenza sessuale. La vittima è una 20enne a cui l'uomo avrebbe offerto unin un locale di via Tiburtina a. L'uomo, secondo quanto denunciato dalla, la notte tra l'11 e il 12 ottobre le avrebbe fatto bere un drink nel locale e poi avrebbe abusato di lei. Non è escluso che nel bicchiere ci fosse qualche stupefacente che lapuò avere bevuto senza saperlo.