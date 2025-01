Ilfattoquotidiano.it - Landini allo stabilimento ex Ilva di Genova: “Va mantenuta l’integrità di tutto il gruppo con la regia del settore pubblico”

“Gli accordi si applicano, non si rivedono, e quello che deve essere chiaro è che si mantengadiil”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio, nelloexdiCornigliano, a margine della commemorazione di Guido Rossa. “C’è bisogno che si faccia una scelta che veda il mantenimento del ruolodentro questa azienda – ha detto – perché stiamo parlando di un’azienda strategica. Non c’è bisogno che entri, c’è già ed è stata tenuta in piedi in questi anni dai contributi pubblici di tutti noi, ed è necessario che si facciano delle scelte rispetto alle offerte che sono arrivate che qualifichino e garantiscano non solo l’occupazione, ma che mantengano anche la capacità produttiva complessiva di questo”.L'articoloexdi: “Vadiilcon ladel” proviene da Il Fatto Quotidiano.