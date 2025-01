Ilfoglio.it - La strategia veneta di Meloni: veto sulla lista Zaia per sgonfiare la Lega

Leggi su Ilfoglio.it

Bando ai ruggiti, agli attacchi, alle autonomiste euforie. In Veneto, in casa Liga, spunta una nuova preoccupazione: finire “de-ti”. Non tanto in relazione al governatore, la c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti