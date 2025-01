Fanpage.it - La storia vera di Italo Balbo, lo squadrista violento di Mussolini che diventò simbolo dell’aviazione fascista

, figura centrale del fascismo italiano: dadivenne gerarca "presentabile" e potenziale erede di Benito. Come Ministro dell'Aeronautica compì storiche trasvolate atlantiche, guadagnando fama internazionale. Governatore della Libia, si oppose all'alleanza con Hitler. Morì in circostanze misteriose, abbattuto in volo da fuoco amico, nel 1940.