Ilfoglio.it - La storia di Yuval Raphael, sopravvissuta al 7 ottobre che rappresenterà Israele all'Eurovision

Leggi su Ilfoglio.it

"Il suo viaggio daa performer è una straordinariadi resilienza e speranza", ha scritto in un editoriale il Jerusalem Post. E per una volta l'abusata parola resilienza coglie nel segno. Perché, la 24enne cheall', il 72023 era al Supernova festival quando i miliziani di Hamas hanno stuprato, massacrato e preso in ostaggio molti dei giovani che si trovavano al rave organizzato vicino al kibbutz di Re'im e al confine con Gaza. Nell'attacco al festival sono morte 364 persone e 40 persone sono state rapite. "Voglio raccontare la miae quella dinonostante le difficoltà e le probabili contestazioni che potrebbero arrivare", ha detto, che prima della strage non aveva mai pensato di dedicarsi professionalmente alla musica.