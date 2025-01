Torinotoday.it - La settimana della stand up comedy allo Spazio Kairos: la satira sul presente

Leggi su Torinotoday.it

torna a proporre ladedicataup, quattro date che scaldano, dopo il successoprima edizione andata in scena lo scorso anno, la fine del mese di gennaio. E' in programma da giovedì 30 gennaio a domenica 2 febbraio nel teatro di via Mottalciata 7 a.