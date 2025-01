Genovatoday.it - La sanità del futuro? L'esame agli occhi via internet, già oggi è possibile: come funziona

Leggi su Genovatoday.it

Venerdì 24 gennaio 2025 è stato eseguito ai Magazzini del Cotone, in occasione della seconda giornata del convegno 'Macula 2025' in programma fino a domani a Genova, una Oct da remoto (tomografia ottica computerizzata). Si tratta di unrapido, sicuro e non invasivo, capace di dare.