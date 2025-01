La presidente della Cassazione Cassano e il rapporto col governo | Serve rispetto reciproco

Leggi su Open.online

È un discorso improntato anche all’autodifesa quello che la primaMargheritatiene alla presenza delle maggiori istituzioni oggi, 24 gennaio, al Palazzaccio. La magistratura è impegnata a realizzare «i più alti valori espressi dalla Costituzione», con uno «sforzo che necessita di essere accompagnato da un contesto improntato alfra le varie Istituzioni dello Stato», dice e il riferimento sembra essere alle tante tensioni in particolare sule la sua maggioranza, anche in relazione alla riforma in discussione alla Camera. Chiede quindi alla politica «un vero e proprio patto per lo Stato di diritto in grado di alimentare la fiducia dei cittadini nei confronti di tutti gli organi cui la Carta fondamentale assegna l’esercizio di funzioni sovrane». Dice poi ancora che «’Rendere giustizia’ si è fatto più difficile e richiede al giudice la ferma osservanza di alcuni principi basilari: la ricerca di soluzioni saldamente ancorate al diritto positivo in ossequio al principio costituzionale di soggezione esclusiva alla legge; ildel riparto delle attribuzioni previsto dalla Carta fondamentale; la leale collaborazione con i vari poteri e organi dello Stato; senso di responsabilità e dell’autolimite; attenzione al contenuto e all’incidenza concretanorma nella soluzione del singolo caso concreto».