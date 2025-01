Parmatoday.it - La pesca e la natura, la famiglia e i gol: a casa del 'pratico' Djuric

Stavolta il treno di Milansi è fermato a Parma. La seconda volta può essere considerata quella buona per l'attaccante bosniaco con passaporto italiano, nato a Tuzla ma cresciuto in Italia. Parma era nel suo destino: nel 2010 venne acquistato dal Cesena ma girato al Crotone. Non fece.