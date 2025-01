Lanazione.it - La nascita di FitoLab. Le piante più sane con la prevenzione

Una grande innovazione per il mondo del florovivaismo pistoiese che diventerà realtà, se il cronoprogramma verrà rispettato, nel giro di un anno e mezzo: è stato ufficialmente presentato "Pistoia", il laboratorio di autocontrollo sanitario che si occuperà di prevenire le patologie delle. Ieri il via al percorso per arrivare alla sua effettiva messa a regime che dovrebbe avvenire nella primavera 2026: il laboratorio si troverà all’interno di Gea, il grande polmone verde adiacente all’ospedale San Jacopo e all’uscita dell’A11 di Pistoia. Sarà il primo in Europa direttamente gestito dalle realtà del settore. Il tutto per un investimento di circa un milione e mezzo di euro grazie allo stanziamento di Fondazione Caript, attore protagonista dell’accordo assieme a Gea, la società "Pistoia", l’Associazione Vivaisti Italiani e il Distretto Florovivaistico.