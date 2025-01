Napolitoday.it - La lotta di Maria contro il tumore: "L'America è la mia ultima speranza"

Leggi su Napolitoday.it

Esposito ha 52 anni e da sei combatte con una malattia che non le lascia tregua: un carcinoma mammario, più noto comeal seno. Ha provato diverse cure in Italia, ma nessuna ha dato un esito duraturo. Adesso, la suasono gli Stati Uniti. Ma per accedere alle cure.