Ilfoglio.it - “La lobby green non esiste. E’ solo democrazia”. Parla Eickhout, capogruppo dei Verdi (Ue)

Leggi su Ilfoglio.it

Non èma. I fondi europei alle Ongrappresentano “l’unico argine alle pressioni delle grandi industrie” dell’energia carbonfossile e “un modo per garantire che . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti