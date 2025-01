Laverita.info - La Lega prova a chiudere i rubinetti all’Oms

Depositati dal Carroccio un emendamento e una proposta di legge per uscire dall’Organizzazione, come appena fatto dagli Usa. Matteo Salvini: «Via da un centro di potere che va a braccetto con Big Pharma». Opposizioni in rivolta: «Idea pericolosa e inquietante».