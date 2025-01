Milanotoday.it - La Gioconda a Milano? Regione Lombardia lancia l'idea

Leggi su Milanotoday.it

Lain un museo diper un tempo limitato in vista delle Olimpiadi. Sognare non costa nulla. È la prospettiva aperta da un messaggio dell'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso. "Siamo pronti a ospitare 'La' in", dice Caruso in merito alla lettera.