Feedpress.me - La finale dell'Australian Open Sinner-Zverev in chiaro sul Nove

Leggi su Feedpress.me

Laverrà trasmessa insudomenica 26 gennaio dalle 9:30 in diretta da Melbourne Park. Sarà la terzaSlam di Jannik, campione in carica in Australia e vincitore’ultimo US. Jannikaffronterà il numero 2 del ranking ATP Alexander, anch’egli alla sua terzaSlam, ma sconfitto nei suoi due precedenti da Dominic.