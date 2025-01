Fanpage.it - La famiglia di Eriksson mette all’asta i ricordi più cari per coprire i debiti: qual è il cimelio più ambito

Leggi su Fanpage.it

Tra gli oggetti in vendita ci sono anche le medaglie celebrative di scudetto e Coppa Italia conquistati con la Lazio.è il prezzo base per partecipare all'incanto? Per alcuni si parte da circa 10 euro.