Oggi si sente dire che la Russia ha vinto e laè stata sconfitta. Ma è così? Non ne sono sicuro. E la guerra non è finita.Aldo MazzeiVia emailGentile lettore, ricorda quando Macron e altri, convinti di avere la vittoria in tasca, dicevano “Non bisogna umiliare Putin”? Oggi non sente più quelle frasi, perché la guerra non è finita ma la Russia ha già umiliato la. La guerra, innescata dagli Usa, si è poggiata interamente su armi, intelligence e finanziamenti. È lache dà ordini. È lache ha messo in campo un esercito mercenario. Ed è lache è stata sconfitta. Non potendo attaccare in proprio la Russia – che avrebbe reagito con un contrattacco atomico e la desertificazione di Nord America ed Europa – laha arruolato l’esercito ucraino, che a inizio guerra contava ben 250mila uomini (per un raffronto, l’Italia ha 94mila soldati) più 200mila riservisti.