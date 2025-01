Ilrestodelcarlino.it - ’La ciliegina sulla torta’ fa il pieno

’"Laè stata un grande successo. La commedia che era tra gli eventi clou della stagione invernale del teatro comunale di Cesenatico, mercoledì sera ha fatto registrare il tutto esaurito. Il pubblico ha molto apprezzato lo spettacolo, centrato sulle dinamiche di casa e sugi equilibri che si spezzano, come in questo caso, quando un figlio torna a casa con una fidanzata che ha vent’anni in più. Attrici e attori al termine dello spettacolo si sono intrattenuti con il pubblico e hanno fatto i complimenti al teatro di Cesenatico.