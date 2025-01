Quotidiano.net - La Banca del Giappone aumenta i tassi di interesse: inflazione e salari in crescita

Ladel(Boj) decide un aumento deidi, in linea con le stime degli analisti, dopo i segnali ottimistici che arrivano dall'avvio delle negoziazioniali e in prospettiva di una accelerazione dei consumi. Al termine della riunione di due giorni il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda ha votato in maggioranza per un rialzo del costo del denaro di un quarto di punto, allo 0,50%, portando iai massimi dall'ottobre 2008, quando l'economia mondiale si preparava ad affrontare le ripercussioni del collasso finanziario innescato dalla crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti. L'istituto centralese ha dichiarato che continuerà adre il tasso di riferimento a breve termine se l'economia e i prezzi si muoveranno in linea con le aspettative.