Agi.it - Kimbal Musk a Palazzo Chigi per un incontro con il ministro Giuli

Leggi su Agi.it

AGI -, fratello di Elon, è stato ricevuto ainsieme con Andrea Stroppa, referente italiano del patron di Tesla, SpaceX e X. I due sono stati accompagnati fino all'ingresso principale in piazza Colonna da Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli, che non è entrata nella sede del governo ma ha risposto alle domande dei giornalisti: "Lo abbiamo accompagnato in giro per alcuni ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto".indossava il classico cappello da cowboy, mentre Stroppa aveva un cappellino con visiera, molto utilizzato negli Stati Uniti., si è appreso, ha avuto un colloquio con ildella Cultura Alessandro, entrato aquasi contemporaneamente all'ospite americano. Secondo le stesse fonti, la premier Giorgia Meloni, che era presente nel, ha solo "velocemente stretto la mano in corridoio" a