Kilowatt Capotrave, opportunità di formazione gratuita per gli under 25, il servizio civile universale e il bando Tta

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Due nuoveper i giovani: ladedicata alla pratica curatoriale e organizzativa per le performing arts, e la possibilità di svolgere ilpresso la sede di Sansepolcro, nei settori organizzazione/produzione, comunicazione/promozione e scenotecnica. Ladedicata alla pratica curatoriale e organizzativa è rivolta a 10 giovani tra i 18 e i 25 anni residenti in tutta Italia, ma con posti riservati a chi risiede in Toscana, che siano interessati a partecipare a un percorso di avvicinamento al lavoro di direzione artistica e organizzativa di un Festival di arti performative. La deadline per presentare la domanda è venerdì 31 gennaio. Il percorso consiste in 5 incontri dionline (15 ore totali) per avvicinarsi alla pratica curatoriale – attraverso la selezione di uno spettacolo che sarà programmato aFestival 2025 – e alla realizzazione di un evento.