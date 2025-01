Juventusnews24.com - Kelly Juventus, la richiesta del Newcastle frena i bianconeri: quell’affare può sbloccare tutto. La rivelazione

di RedazioneNews24, un affare puòsull’obiettivo di mercato deiper la difesaGianni Balzarini, giornalista di Sport Mediaset, ha fornito aggiornamenti di calciomercato Juve. Le sue parole sui– «Ilvuole una cessione a titolo definitivo, quindi un acquisto a titolo definitivo da parte della Juve. In questo momento la Juve fa fatica a trovare le risorse e le troverebbe con una cessione importante come quella di Cambiaso. Io da qui al 3 febbraio arrivo a dire che mi aspetto di, ve lo dico francamente, mi sbaglierò, ma ho come la sensazione che il mercato debba riservare ancora delle sorprese importanti in ambito. Delle situazioni magari anche inaspettate o non lo so. Io ho questa sensazione, non ho certezze, ho più indiscrezioni, ma vanno confermate quindi non lo so qualcosa mi aspetto».