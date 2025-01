Calcionews24.com - Juve, Motta: «Napoli una grande squadra. Kolo Muani un giocatore importante, lo userò così»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Thiago, allenatore della, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il. Tutti i dettagli Thiagoha parlato in conferenza stampa in vista di. COME SI STANNO INTEGRANDO I DUE NUOVI – «Molto bene. Il gruppo sta bene, abbiamo tutti a disposizione. Non abbiamo Milik, Bremer e .