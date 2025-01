Anteprima24.it - Juve, Motta: “Napoli primo con merito, sarà una grande gara. Kolo Muani ha le qualità per aiutarci”

Tempo di lettura: < 1 minuto“è a disposizione e vedremo se inizierà dall’inizio o no: abbiamo preso un giocatore del suo livello, perché pensiamo che possa aiutare la squadra e rispecchia le esigenze”. Così il tecnico dellantus, Thiago, presenta l’attaccante francese in prestito dal Paris Saint Germain. “Lui e Alberto Costa si stanno inserendo molto bene, gli assenti persaranno sempre Milik, Bremer e Cabal” spiega l’allenatore alla vigilia della trasferta contro i partenopei. “Ilè unasquadra e merita ilposto, noi siamo indietro: la realtà è che loro stanno davanti,unapartita e daremo il massimo per vincere”: così ilin vista del big-match di domani al Maradona. E a chi parla di similitudini tra bianconeri e partenopei, con entrambe le squadre che hanno cambiato allenatore l’estate scorsa: “Secondo me le situazioni non sono simili, sono diverse sotto tanti aspetti – replica l’italo-brasiliano – io posso dire che sono soddisfatto per tante cose e meno per i troppi pareggi: abbiamo una squadra giovane e di talento, abbiamo avuto qualche imprevisto con gli infortuni ma con il coraggio di superare le difficoltà”.