Agi.it - Jobs act e referendum, le due anime del Pd tornano al confronto

AGI - La legislatura è al giro di boa, non ci sono appuntamenti elettorali imminenti, la situazione si presta ad aprire una fase nuova per il Partito Democratico. È questa consapevolezza, più che velleità di scalate al Nazareno, a muovere le tantedentro e attorno al Pd che nelle ultime settimane hanno inviato segni inequivocabili alla segretaria Elly Schlein. L'ultimo in ordine di tempo è quello sulabrogativo delAct, che vede sul piede di guerra quei riformisti e cattolici protagonisti del doppio appuntamento del 18 gennaio, a Milano e Orvieto. Graziano Delrio, promotore del convegno di Milano - che ha tenuto a battesimo l'associazione Comunità Democratica e il debutto politico di Ernesto Maria Ruffini - si è detto contrario alricordando che lui era ministro del governo Renzi quando ilAct fu varato.