Jannik Sinner conquista la finale agli Australian Open | alunno tifoso beccato a controllare il risultato in classe la nota diventa virale | Ne è valsa la pena

Leggi su Orizzontescuola.it

Ancora unaSlam per. Il tennista italiano, numero uno del mondo e campione in carica, ha superato lo statunitense Ben Shelton, numero 21 del seeding, con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-2, 6-2 in due ore e 35 minuti di gioco.L'articololailin, la: “Ne èla” .