Jacobazzi | i togati del Csm contro Nordio perché ha detto la verità sui pm

I magistrati del Consiglio superiore della magistratura, l'organo presieduto dal capo dello Stato e che secondo la Costituzione dovrebbe garantire loro l'autonomia e l'indipendenza, hanno chiesto ieri a se stessi di essere “tutelati” dal ministro della Giustizia Carlo. Sembra uno scherzo ma è quanto si legge in una nota, firmata in maniera convinta da tutti idel Csm e dal laico del Pd Roberto Romboli, che stigmatizza le affermazioni pronunciate dail giorno prima in Parlamento in occasione della sua relazione sullo stato della giustizia. Le parole diavrebbero, scrivono i magistrati del Csm, compromesso il «prestigio dell'indipendente esercizio della giurisdizione», così da creare un «turbamento della credibilità della funzione giudiziaria». Ma cosa avevadi terribile? Dopo aver elencato i risultati raggiunti in questi due anni di governo, il ministro era passato ad affrontare il tema della riforma della separazione delle carriere fra pm e giudici.