Milleunadonna.it - Ivanka Trump copia Audrey Hepburn, il figlio dell'attrice: “Mamma si rivolta nella tomba”

Leggi su Milleunadonna.it

Che la famigliaabbia tanti estimatori quanti detrattori in un’America, e non solo, divisa dal voto e dalle idee espresse dal neopresidente, era noto. E che pure un abito possa alimentare polemiche è soltanto un segno dei tempi.ne clona l'abito da sera per Liberty Ball e? La pensa.