Tpi.it - Io Canto Senior streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Leggi su Tpi.it

Iotv:laQuesta sera, venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladi Io, la nuova versione del talent show che celebra i migliori talenti over 45. Alla guida del programma Gerry Scotti. Al termine di ogni serata, sfida dopo sfida, verrà stilata una classifica finale in cui verrà decretato il vincitore di, mentre due concorrenti verranno eliminati.Iointv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In tvIl programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5.IoliveNon solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in livetramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette die rii vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.