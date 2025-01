Bubinoblog - IO CANTO SENIOR, LA SEMIFINALE: LA SCELTA DEI 12 CONCORRENTI CHE VANNO IN FINALE

Venerdì 24 gennaio, in prima serata su Canale 5, penultimo appuntamento con “Io”, la versione del talent show che celebra i migliori talenti over 45 condotto da Gerry Scotti.Per la, è confermato lo schema di gioco: tutti isi sfideranno direttamente uno contro l’altro, con l’obiettivo di conquistare uno dei 12 posti disponibili per la.Come sempre, a sostenere e ad accompagnare nelle loro esibizioni gli interpreti in gara, mettendo a disposizione la loro esperienza, i capitani: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta.In giuria: Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi.Il vincitore della scorsa puntata è stato Alessandro Rea, mentre i dueeliminati al ballottaggio sono stati Alberico Lombardi e Silvia Siragusa.