Insulti sessisti e minacce di morte a Silvia Sardone dopo aver denunciato gli assalti alle donne nella notte di Capodanno

“Ormai ledisono una costante della mia quotidianità. Negli ultimi giorni ho ricevuto numerosecondite davolgari da numerosi utenti sul web”. Questo il drammatico messaggio con cuihai propri aggressori sui social network: tra le intimidazioni che l’eurodeputata del Carroccio cita, figurano auspici dioltre a parole denigratorie e sessiste. Putt* di m* spero ti diano fuoco”, “zoc* razzista se ti vedo ti ammazzo”, “stupida bast* muori”, “putt* di me* non dire cazz* sull’Islam”.ha pubblicato una notaquale ha annunciato di voler denunciare gli autori come sempre. Stando a quanto riportato dall’esponente leghista, lee glisarebbero dovuti ai pareri espressile violenze avvenute in piazza Duomo a Milanodi