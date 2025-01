Ingv studio sui Campi Flegrei con le Università di Palermo e Cambridge | Importante evoluzione in corso

Leggi su Ildenaro.it

Un team di ricercatori dell’Osservatorio vesuviano dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (-Ov), in collaborazione con l’Universita’ degli Studi di, l’Universita’ die il Woods Hole Oceanographic Institute, ha individuato un’anomalia nella composizione dei gas delle fumarole della Solfatara dei, legata al contributo di gas magmatici. Lo, “Escalation of caldera unrest indicated by increasing emission of isotopically light sulphur”, e’ stato appena pubblicato sulla rivista scientifica Nature geoscience. A partire dalla fine del 2018 le concentrazioni di idrogeno solforato, la specie di zolfo presente nelle fumarole della Solfatara, hanno registrato un aumento il cui significato e’ stato investigato con le piu’ moderne tecniche analitiche.