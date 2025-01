Ilgiornaleditalia.it - Influenza, Unità mobile di Fondazione Consulcesi e Fimmg Lazio per i più fragil

Medici in aiuto a migliaia di persone per attività di counseling e somministrare vaccini Roma, 24 gen. (Adnkronos Salute) - Mentre si sta raggiungendo il picco dell', migliaia di persone, solo a Roma, devono affrontare la malattia senza un posto caldo in cui stare e senza le adeguate