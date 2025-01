Influenza, Matteo Bassetti spiega come prendere il paracetamolo (sfatando alcuni falsi miti)

Leggi su Open.online

Siamo nel periodo con il più alto tasso di casi die il virologo, oggi su Il Messaggero, hato che il picco non è stato ancora superato. «Potrebbe arrivare questa settimana o la prossima, ma ci aspettiamo una seconda ondata tra febbraio e marzo» ha dichiarato al quotidiano. E a tal proposito mette in guardia su un farmaco stra-usato in questi casi: il. Non bisogna abusarne, secondo l’esperto. «È un farmaco da banco, ma può fare danni enormi se usato in modo scorretto»,. E non solo per il fegato.consiglia di utilizzare ilsolo in presenza di febbre alta (sopra i 38,5°C), con un dosaggio massimo di 500 mg per volta e senza superare i 2,5 grammi al giorno per un adulto. E no, non serve prenderlo “a orari fissi”. Ottimi sostituti per combattere l’possono esser l’ibuprofene e il ketoprofene, che oltre ad avere effetti antipiretici, possiedono anche proprietà antinfiammatorie.