Influenza | Iss aumento contenuto dei casi forse raggiunto picco La Campania tra le regioni più colpite

Sale ancora, ma con minore intensità, il numero didi sindromi similili nella scorsa settimana. Il livello di incidenza in Italia è pari a 15,0per mille assistiti (14,4 nella settimana precedente). Lo rileva l’ultimo rapporto RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità, sottolineando che “probabilmente è statoilstagionale”. Sono circa 886.000 gli italiani a letto negli ultimi sette giorni, per un totale di circa 7.705.000a partire dall’inizio della sorveglianza. L’incidenza è insolo nelle fasce di età pediatrica soprattutto nei bambini sotto i cinque anni di età, in cui l’incidenza è pari a 34,2per mille assistiti (25,3 nella settimana precedente). Stabile nei giovani adulti e negli anziani. Maggiormentela Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e