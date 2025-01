Fanpage.it - Indagata la legale di Alessia Pifferi: “Gli avvocati non sono più liberi di aiutare persone o finiscono a processo”

Pontenani,di, è stata: secondo il pm avrebbe messo in atto un "piano precostituito" per far credere chefosse "affetta da ritardo mentale grave". L'avvocata ha commentato a Fanpage.it le accuse: "È una cosa veramente grave e preoccupante. Glinonpiùdi assistere leperché altrimentisotto processo?