Arezzonotizie.it - Inaugurato il primo Centro di formazione, simulazione e telemonitoraggio della Asl

Leggi su Arezzonotizie.it

questa mattina ad Arezzo ildiDigital home care dell’Asl Toscana sud est. Un polo innovativo e trasversale dedicato allasulle nuove tecnologie in ambito sanitario sia per il personale che per le persone assistite e i.